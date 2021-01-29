ممارسة الرياضة باعتدال تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان

أكدّت دراسة جديدة نشرت في مجلة الطب والعلوم البريطانية دور الرياضة وممارسة النشاط البدني باعتدال في الوقاية من أمراض عديدة أهمها السرطان.

وقال الباحثون إنّهم اطلعوا في هذه الدراسة على بيانات الدراسات الوبائية التي تم نشرها حول علاقة النشاط البدني وخطر الإصابة بالسرطان والتي أظهرت أنّ الرجال والنساء النشيطين بدنياً كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 40% مقارنةً بغير النشطين.

وأوضح الباحثون أنّ ممارسة النشاط البدني المتوسط والقوي لمدة 30 إلى 60 دقيقة يومياً يحد من خطر الإصابة بالسرطانات.

وحدد الباحثون النشاط البدني المعتدل بالمشي السريع، التمارين الرياضية المائية، ركوب الدّراجات، الرقص، التنس، وجز العشب، بالإضافة إلى التزلج، وقالوا إنّ هذه الأنشطة ترفع معدل ضربات القلب، وتزيد من سرعة التنفس.

أما النشاطات القوية فحددها الباحثون بالجري، ركوب الدراجات، السباحة، كرة القدم، بالإضافة إلى القفز على الحبل.

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