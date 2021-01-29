علماء يكتشفون شجرة عمرها 20 مليون عام “صور”

اكتشف عدد من العلماء اليونانيين شجرة متحجرة نادرة في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال العلماء إنّ أعمال الطرق التي كانت تقام بالقرب من غابة قديمة ساهمت في اكتشاف الشجرة التي يعود عمرها لحوالي 20 مليون سنة، وقام العلماء على الفور بنقل الشجرة المتحجرة التي كانت كاملة الفروع والجذور، رغم مرور ملايين السنين عليها للمحافظة عليها من التلف.

وأوضح العلماء أنّ طول الشجرة الأحفورية يصل إلى 19 متراً، وأنّها حفظت بعد سقوطها تحت طبقة سميكة من الرماد البركاني، وقال نيكوس زوروس إنّ هذه المرة الأولى التي يكتشف فيها شجرة متحجرة كاملة في ليسبوس منذ بدء أعمال التنقيب في العام 1995.

يذكر أنّ العلماء عثروا في نفس المنطقة على عدد كبير من أوراق الفاكهة، بالإضافة لمجموعة من عظام الحيوانات.

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