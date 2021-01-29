شركة Doogee تطلق هاتفا جديدا للاستخدامات الشاقة

رفعت شركة Doogee الصينية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ مناسبٍ للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه S88 PLUS.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P70 ARM-Soc الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد، كما زودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض +FHD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة 47 ساعة متواصلة و470 ساعة في وضع الاستعداد، وواي فاي، وبلوتوث، وكشاف ليديث

ويتميز هذا الجهاز بتحمله الضغوط الكبيرة، والحرارة العالية، والعوامل الجوية المختلفة بالإضافة إلى مقاومته ضغط الماء وفق معيار IP69، ومقاومته السقوط من ارتفاع 1.5 متر وفق معيار MTL-STD-810G.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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