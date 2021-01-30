وفاة المخرج المسرحي فهمي الخولي

توفى المخرج المسرحي فهمى الخولي، بعد تعرضه لأزمة صحية، يوم أمس الجمعة.

وبدأ نشاط المخرج المصري، مديرا لمسرح الرائد في الستينيات، ضمن فرقة التلفزيون المسرحية.

وله عدة أعمال مسرحية وتولى إدارة المسرح الحديث ومسرح الغد، إضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومؤخرا حصل على جائزة الدولة التقديرية.

ومن أعماله المعروفة، التي تولى إخراجها، “قديمة العب غيرها عام 1992 ، الوزير العاشق عام 1980 ، المسرحية الكوميدية “حمرى جمرى”، الجميلة والأندال، لن تسقط القدس، سالومى” التى حصل عنها على جائزة الدولة عام 1988.

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