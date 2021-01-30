اليونسكو تدعو للتشاور من أجل اختيار المرشحين لجائزتها هذا العام

دعت اليونسكو، حكومات الدول الأعضاء ، بالتشاور مع لجانها الوطنية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المهنية الدولية والإقليمية، الناشطة في مجال حرية الصحافة، إلى ترشيح مرشحين لجائزة اليونسكو / غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام المقبل .

وأوضحت المنظمة، “تم إنشاء هذه الجائزة من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو ، في عام 1997 ، على شرف الصحفي الكولومبي غييرمو كانو الذي توفي أثناء ممارسة مهنته. والغرض منه هو مكافأة كل عام شخصًا أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة ملحوظة في الدفاع عن حرية الصحافة و / أو تعزيزها في أي مكان في العالم ، خاصة إذا كانت هناك مخاطر”.

وتُمنح الجائزة سنويًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) ، ويتم تمييز الجائزة بحفل ويُمنح الفائز مبلغ 25000 دولار أمريكي.

وسيُقام اليوم العالمي لحرية الصحافة 2021 في ويندهوك ، ناميبيا ، في 3 مايو 2021.

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