فيسبوك تعتزم ملاحقة “آبل” قضائيًا

تعتزم شركة “فيسبوك” ملاحقة شركة “آبل” قضائيا بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنعة لهواتف “آي فون” وشركات كبرى عدة، وفقا لموقع ” ذي إنفورميشن”.

وأوضح الموقع، أن “فيسبوك” استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه “آبل” باستغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات “آب ستور”، وفقا للوكالة الفرنسية.

وذكر رئيس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، أن آبل لها مصلحة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات، وأنها تمنح امتيازات لخدماتها على حساب نمو ملايين الشركات في العالم.

ويجبر آخر تحديث ستطرحه “آبل” هذا العام لنظام تشغيلها “IOS”، مطوّري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، وفقا للوكالة الفرنسية.

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