القبس تصدر العدد الثالث من “ملحقها الثقافي”

أصدرت صحيفة “القبس” الكويتية، العدد الثالث من “ملحق القبس الثقافي، متضمناً العديد من المواد الأدبية الحصرية الثقافي.

وأوضحت الصحيفة، أن العدد الجديد، من الملحق، تضمن “عناصر الهوية الكويتية في كُتب الرحالة الأجانب”، و”السينما بين الفُرجة والتفكير الفلسفي”، و”صقر الشبيب.. مَعرّي الكويت”، وباقة أخرى من التقارير والحوارات مع شخصيات لها بصمات في الميدان الأدبي.

وتنوعت ملفات العدد الثالث من الملحق، بين الملف السينمائي والفني والأدب العالمي.

ومن العناوين التي نُشرت في العدد الجديد من الملحق ” الكتب والظلام” للدكتور جمال حسين علي، و”«الأفلام المستقلة» تخرج عن المألوف” لخالد ربيع السيد و” المثقف العربي.. السباحة في المياه الضحلة” لمحمد سالم المزعل و” متحف الحياة العامية من تاريخ الكويتيين” لهنادي المرزوق و” صفح اليهودي الكويتي عن ذكريات شتاته” لنواف الربيع و”«ثقافة الأزياء».. رحلة بين التاريخ والفن” لمهاب نصر، و” قصائد مختارة.. فرناندو بيسوا” ترجمة: حيدر الكعبي، وغيرها من الملفات الأخرى التي تناولها العدد الجديد.

وصُدر العدد الثالث من “ملحق القبس الثقافي”، في بدايات شهر يناير الجاري.

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