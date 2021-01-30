تطبيق سيجنال بديل واتس اب يحصل على تحديث جديد – وهذه أهم المزايا!

تطبيق سيجنال Signal الآمن للمراسلة الفورية حصل على تحديث جديد يضيف مزايا أخرى جديد تُضاف للمزايا الأمنية والاعتيادية في التطبيق.

هذه المزايا الجديدة سوف تنال إعجاب المستخدمين الجدد القادمين من تطبيقات أخرى من واتس اب وفيسبوك ماسنجر بعد مشكلة تعديل فيسبوك سياسة الخصوصية في واتس اب، حيث يعتبر تطبيق سيجنال Signal من أفضل بدائل واتس اب.

في التحديث الجديد لتطبيق سيجنال Signal، سوف يتمكن المستخدم من تغيير خلفية المحادثة لكل محادثة على حدى أو تحديد خلفية افتراضية لكافة المحادثات.

أيضاً سوف يكون بإمكان المستخدم استخدام الملصقات المتحركة أو تصميم ملصقات خاصة به من خلال نسخة سطح المكتب.

هناك أيضاً خيار جديد من أجل تقليل استهلاك البيانات أثناء المكالمات، كذلك خيار لإيقاف تحميل الملحقات أثناء المكالمة، كذلك تحسين ضغط الصور مع الحفاظ على الجودة. التحديث متاح الآن للتحميل على متجر الآب ستور وجوجل بلاي.

تطبيق سيجنال Signal شهد إقبالاً كبيراً بعد المشكلة التي ثارت بعد تعديل سياسة الخصوصية في واتس اب لجمع بيانات المستخدمين بصورة أكبر، ثم تغريدة إيلون ماسك الذي دعى فيها لاستخدام هذا التطبيق بديلاً لواتس اب.

تطبيق سيجنال Signal يوفر ميزة التشفير التام End to End Encryption كما أنه مفتوح المصدر. ويوفر كافة المزايا التي يتيحها أي تطبيق آخر مثل الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الصوت والفيديو والمجموعات وغير ذلك. التطبيق متاح مجاناً للايفون والايباد وأجهزة الأندرويد والحاسوب.

رابط التحميل: آب ستور (iOS) / جوجل بلاي (أندرويد)