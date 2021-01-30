مصور إيطالي يلتقط صوراً للقمر وهو محاطاً بهالة قوس قزح سماوي

تمكن المصور الإيطالي ألبيرتو جيزي بانيزا وهو يمكث في منزله بالقرب من مدينة بارما شمال إيطاليا بسبب جائحة كورونا من أن يلتقط صوراً مذهلة للقمر وهو محاطاً بهالة متعددة الألوان.

ويعود سبب ظهور الهالة الملونة الى انقسام الضوء المنعكس عن السطح الفضي بفعل جزيئات الماء أو بلورات الجليد الموجودة في الهواء وتعرف هذه الظاهرة باسم الإكليل القمري.

وقال المصور أنه أمضى نحو ساعتين تقريباً هو يحاول أن يلتقط صورة واضحة وأضاف أنه يمتلك كل المعدات اللازمة لالتقاط هذه اللحظة بشكل أفضل.

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