شركة أونور تؤكد رسميًا أنها غير متأثرة بالحظر الأمريكي على هواوي

بعد شهور طويلة من المقاومة اضطرت شركة هواوي في نهاية المطاف لبيع شركة أونور، وبهذا أصبحت Honor حاليًا شركة مستقلة ومنفردة بنفسها، لكن مذّاك الحين ونحن لا نعرف ما إذا كان الحظر الأمريكي الواقع على هواوي انتقل بالتبعية إلى أونور أو لا، واليوم أكّد السيد جورج زاو الرئيس التنفيذي للشركة أن أونور حاليًا لا تخضع للحظر الأمريكي الذي كان مفروضًا على هواوي.

شركة أونور ليست محظورة من استخدام المنتجات الأمريكية

صرّح السيد زاو بهذا التصريح في مقابلة قد تمت مع جريدة صينية معروفة، وأكد أن هواوي تهدف حاليًا لاستكمال تصنيع هواتفها بشكل طبيعي إلى جانب نية Honor للدخول في سوق الكمبيوترات أيضًا، هذا إلى جانب أن أونور تستعد حاليًا للمنافسة بشدة في الأسواق العالمية كما كان الوضع قبل وقوع الحظر الأمريكي على هواوي وأونور بالتبعية.

هونور الآن قادرة على التعامل مع الشركات الأمريكية واستخدام التكنولوجيا الأمريكية بشكل طبيعي جدًا، وقد تم إنجاز الاتفاق على شراكات فعلية بين Honor وبين شركات مثل AMD، Qualcomm، وإنتل، وهو ما يوضح لنا أنها مسألة وقت فقط قبلما تعود أونور للمنافسة عالميًا.

يُذكر أن Honor قد أعلنت عن إطلاق هاتف V40 5G عالي المواصفات كأول هاتف منها بعد الانفصال عن هواوي بشكل رسمي، وهو ما شاركناكم مواصفاته بشكل مفصل في مقال “إطلاق هاتف أونور V40 5G رسميًا كأول هاتف من أونور بعد الانفصال عن هواوي“.

ما رأيك إذن؟ وهل تفكر في اقتناء هاتف جديد من أونور؟ شاركنا الآن في التعليقات!