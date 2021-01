كاتب سيناريو ليبي يُعرب عن استيائه من محاولة ربط صورة بلاده بالإرهاب

أعرب كاتب سيناريو ليبي عن استيائه من محاولة ربط صورة بلاده الإرهاب، وذلك تعليقاً على الفيلم المصري “السراب” المزمع تصويره ببطولة الفنان المصري أحمد السقا، والفنان السوري قصي خولي.

وقال الكاتب سراج هويدي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “محاولة جديدة لتشويه صورة ليبيا عبر وسمها بالإرهاب”.

وأضاف هويدي: “سبق أن وجهنا نداءا لحكومة السراج بدعم أعمال درامية كبيرة توضح حقيقة تغلغل الإرهاب في ليبيا ودور الإرهابيين القادمين من دول أخرى في نموه وترد على حملة التشويه التي تمارس ضدنا بشكل واضح في هذه الأعمال”.

واستطرد قائلاً: “ولكن لم نجد أي أذان صاغية منهم فأخر هم السراج وجوقته تحسين صورة ليبيا أمام العالم”.

وكشف المؤلف المصري عمر عبد الحليم، عن تفاصيل فيلم “السرب” والذي من المفترض أن يجمع في بطولته الفنان أحمد السقا والفنان قصي خولي في إنتاج ضخم لشركة سينرجي.

وأوضح عبد الحليم في مقابلة مع برنامج ET بالعربي، أن الفيلم يتناول قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب وسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف، حسب وصفه.

وفيما يتعلق بقصة وأحداث الفيلم، أوضح عبد الحليم أن الفيلم يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كتب حوالي 12 مسودة للفيلم، لوجوب معرفة الكاتب الشاملة ببعض الدول مثل ليبيا والعراق والتي تطلبت بحثًا كبيرًا.

وأضاف عمر عبد الحليم أن هناك صورًا من البر والبحر والجو، ستعرض للمرة الأولى على الجمهور، مؤكدًا أن السقا برغم نجوميته لم يتدخل إطلاقًا في النص ولم يبد تساؤلات حول شيء معين وأن اللقاء بينهما كان ناجحًا على المستويين الفني والإنساني، على حد قوله.

"السرب" يجمع أحمد السقا وقصي خولي للمرة الأولى ، وهو واحد من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة مع عدد كبير من النجوم ومنهم أيضاً هند صبري، شريف منير وغيرهم.. @kosai1khauli @ElSaka تابعوا التفاصيل في هذا اللقاء https://t.co/PCC117Yoft pic.twitter.com/MHldnsWqMk — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 28, 2021

