بعد غيابها عن سوق الهواتف المحمولة..موتورولا تكشف عن تقنية جديدة للشحن عن بعد

أعلنت شركة موتورولا عن تقنية جديدة لشحن الهواتف لاسلكيا عن بعد وهي ميزة متوفرة في الهواتف الذكية منذ بضع سنوات ولكنها أطلقت تقنية جديدة يستطيع المستخدم من خلالها شحن هاتفه عن بعد.

ويستطيع الشاحن اللاسلكي الجديد Motorola One Hyper إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم ويمكن شحن 7 هواتف في آن واحد.

ويتوقع الخبراء أن التقنيات الجديدة قد تساعد على إطلاق جيل جديد من الشواحن اللاسلكية في السنوات القريبة القادمة متعددة الاستخدامات وتقليل شواحن الأجهزة الإلكترونية أي أن الشاحن الواحد يمكن أن يشحن أي جهاز إلكتروني في الموقع.

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