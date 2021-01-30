أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية المُتاحة للشراء في 2021

يعتبر تثبيت أحد أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية في المنزل من الأمور التي قد تكون مهمة وضرورية جداً في بعض الأحيان وخاصةً إذا كان لديك عدد كبير من الأضواء في السقف الخاص بك لأن هذه المفاتيح الذكية تسمح لك بدمج هذه التركيبات والأضواء كلها في منزلك الذكي، وطبعاً مفاتيح الإضاءة الذكية تتمتع بمميزات كثيرة عن المفاتيح التقليدية أهمها أنها متصلة بالإنترنت وبالتالي يمكنك التحكم فيها من هاتفك الذكي، بجانب أنه يمكن برمجة مفاتيح الإضاءة الذكية هذه لتشغيلها وإيقافها طبقاً لجدول زمني.

أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية لهذا العام:

1. GE C-Start Smart Switch

يعتبر مفتاح GE C-Start أحد أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية الأكثر جاذبية وأناقة لأنه يمكن من خلاله التحكم في الأضواء بشكل ذكي جداً حيث يعمل المفتاح المتصل بشبكة الوايفاي مع جميع أنواع المصابيح وهو متوافق مع نظامي التشغيل iOS و Android كما يتيح لك التحكم في الأضواء بلمسة أو صوت أو حركة أو عن بعد عبر الهاتف الذكي، المميز أيضاً في هذا المفتاح أنه يحتوي على مستشعر يمكنك ضبطه بحيث يطفئ المصابيح في النهار بشكل تلقائي كما أنه يدعم الاتصال بجهاز أليكسا ومساعد جوجل كذلك، يبلغ سعر هذا الجهاز 59.99 دولار.

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2. Leviton DH6HD

أيضاً هذا المفتاح الذكي مصنف من ضمن أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية الموجودة في السوق، بخلاف الشكل الجميل للمفتاح فهو بتميز بالعديد من الأمور أهمها أنه كالعادة يمكن ربطه بسهولة مع الهاتف والتحكم به من خلال التطبيق الخاص به كما أنه أيضاً يتم ربطه بالوايفاي حتى تستطيع توصيله مع الأجهزة الذكية الأخرى الموجودة بالمنزل مثل أليسكا أو مساعد جوجل، من الأمور الرائعة في هذا المفتاح أنه يحتوي على مؤقت تشغيل يمكن من خلاله التحكم في وقت تشغيل وإيقاف تشغيل المصابيح، يبلغ سعر هذا الأخير 57.35 دولار.

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3. Lutron Caseta Wireless

تأتي مفاتيح الإضاءة الذكية المقدمة من طرف Lutron بالعديد من الميزات الرائعة منها تحديد الموقع الجغرافي مما يعني أن المصابيح الخاصة بك ستضيئ أو تنطفئ بشكل تلقائي عندما تغادر المنزل الخاص بك أو تصل إليه كما أن لديها القدرة على جدولة الأضواء الخاصة بك لتشغيل أو إيقاف تشغيلها في أوقات أو أيام معينة، ولا ننسى أن نذكر بأنه يمكن ربط هذه المفاتيح مع الإنترنت وبالتالي توصيلها مع العديد من الأجهزة الذكية أهمها Amazon Alexa وكذلك جهاز Google Home وبالتالي يمكن التحكم فيها بشكل صوتي، يبلغ سعر هذا المفتاح الرائع 79.95 دولار.

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4. WeMo Smart Light Switch

يحقق هذا المفتاح الرائع توازن بين الجودة والسعر وبالتالي فشخصياً أعتبره أحد أفضل مفاتيح الإضاءة الذكية الموجودة في الوقت الحالي، وطبعاً هذا المفتاح به معظم مميزات المفاتيح السابقة وأهمها أنه يُمكن ربطه بالوايفاي وبالتالي هو يدعم ربطه بجهاز أليكسا للتحكم الصوتي وكذلك مساعد جوجل الذكي والعديد من الأجهزة الأخرى الذكية، وطبعاً المفتاح يُمكن ربطه بالهاتف كما يتيح لك ضبط المؤقتات وجدولة الأضواء، يبلغ سعر هذا الجهاز 29.99 دولار.

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5. Kasa Smart HS200 Light Switch

ننتقل الآن للجهاز الأرخص والأخير في هذه القائمة ومع ذلك فهو يحتوي على مميزات أكثر من رائعة مقارنة بالسعر لكن طبعاً بما أنه ثمنه لا يتجاوز 15 دولار فبالتأكيد يفتقر لبعض المميزات لكن ما جعلنا نضعه ضمن هذه القائمة هو الجودة كما أشرنا وحتى نناسب جميع الإمكانيات، هذا المفتاح يمكن ربطه مع جهاز أليكسا والأجهزة الذكية الأخرى ليتم التحكم فيه بشكل صوتي بسهولة.

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