بلقيس تتحدى كورونا على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة بلقيس تغريدةً على حسابها الرسمي في موقع تويتر أعلنت من خلالها عن استعدادها لإطلاق ألبومها الجديد “حالة جديدة”.

وقالت بلقيس إنّها ستطلق الألبوم الجديد بالاعتماد على تقنية 3D وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سيجتمع الجميع في مكان واحد من أجل إطلاق الألبوم وعرض الكليب بصورة حصرية.

وكانت بلقيس قد أجرت مجموعة من التغييرات على شكلها بالتزامن مع تسجيلها للألبوم وتصويرها للفيديو كليب الجديدين.

يذكر أنّ بلقيس ظهرت في كواليس الفيديو كليب مع مظلة مشتعلة تحملها بيدها، وهذا ما جعل عشاقها يصفونها بالشجاعة لأنّها عرّضت نفسها للخطر في سبيل عملها.

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