هام – شاومي تعلن عن تقنية Mi Air Charge لشحن الهواتف لاسلكيًا عبر الهواء!

أعلنت شاومي عن تقنية Mi Air Charge للشحن اللاسلكي الهوائي، وهي تقنية ثورية بكل المقاييس، بكل بساطة وقبل أن نشرح بالتفصيل فهذه التقنية المميزة ستتيح شحن هاتفك لاسلكيًا عن بعد دون أن يكون هاتفك متصلًا بالشاحن سواء بالسلك أو حتى بكونه موضوع فوق قاعدة الشحن اللاسلكي! يعني هاتفك سيستمر في الشحن بشكل مستمر وهو في يدك أو في جيبك!

تقنية Mi Air Charge لشحن الهواتف لاسلكيًا عبر الهواء

التقنية بكل بساطة تعتمد على نقل الشحن اللاسلكي من خلال موجات قصيرة داخل الغرفة، الشاحن نفسه في غاية الضخامة كما ترى من الصور وكما نشرت شاومي على تويتر، لكنه سيجعلك في غير حاجة لوضع الهاتف على الشاحن بأي شكل من الأشكال كما أوضحنا سابقًا! وهذا الشاحن سيوفر قدرة 5 واتّ فقط وصحيح أنها قدرة محدودة جدًا، لكنها في نفس الوقت لن تضطرك لترك الهاتف على الشاحن!

تقنية Mi Air Charge للأسف لن تعمل مع الهواتف الحالية التي تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi الشهير! لكن بدلًا من ذلك ستحتاج لوجود مستقبلات مدمجة داخل الهاتف أو الجهاز، وهو أمر طبيعي جدًا، يُذكر أن التقنية ولكي تعمل ستحتاج وجود 14 انتينا في الهاتف.

على الجانب الآخر، الشاحن الضخم نفسه سيضم 144 أنتينا لإطلاق الموجات لشحن الأجهزة الأخرى، وسيدعم شحن أكثر من جهاز في نفس الوقت بكل أريحية إلى جانب أنه لن يتأثر بالحوائط والجدران! — شاومي حتى الآن لم تؤكد موعد إطلاق التقنية الجديدة، لكنها وكما فهمنا جاهزة بالفعل للعمل.