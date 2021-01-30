سوني تطلق هاتفا للمصورين بكاميرا رباعية وشاشة K4

كشفت شركة سوني اليابانية عن هاتفٍ جديدٍ مناسب للمصورين أطلقت عليه Sony Xperia Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، ومعالج رسوميات Adreno 650.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض K4، وجودة عرض 2922*1644 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرات الثلاث الأولى و0.3 بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتتميز الكاميرا باحتوائها على فلاش ليد، ودعمها التصوير بدقة عالية، مما يجعلها مناسبة للمصورين.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 21 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP65IP68.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستوفر الهاتف الجديد باللون الأسود، وستطلقه في الأسواق بسعر 250 دولار أمريكي

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