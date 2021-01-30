واتس اب سوف يطلب بصمة الإصبع أو الوجه عند ربط حسابك مع الحاسوب!

واتس اب يعمل على الهواتف بشكل أساسي لكن يمكنك ربط الحساب مع الحاسوب سواء عبر البرنامج المخصص للحاسوب WhatsApp Desktop أو من خلال المتصفح WhatsApp Web.

يتم الربط ببساطة من خلال عمل مسح لكود القراءة السريع QR Code لتبدأ عملية الربط ببساطة، لكن سوف يوجد إشعار دائم في مركز الإشعارات يفيد بأن هناك ربط مع الحاسوب.

الآن سوف يوجد المزيد من خيارات الأمان عند الربط مع الحاسوب حيث سيطلب منك تطبيق الهاتف إدخال بصمة الإصبع أو عمل مسح للوجه من أجل تأكيد هوية المستخدم.

عند تحميل آخر التحديثات وتفعيلها بواسطة واتس اب سوف تظهر تلقائياً واجهة تأكيد الهوية على هواتف الايفون بنظام iOS 14، كذلك سيتم تفعيلها على هواتف الأندرويد تلقائياً عند تنزيل التحديث من جوجل بلاي.

سوف يطلب منك واتس اب في كل مرة تأكيد هويتك من أجل منع المتطفلين من الوصول والإطلاع على رسائلك، وتعتبر إضافة أمنية مهمة للغاية ومرحب بها.

واتس اب يحاول تجديد ثقة المستخدم في التطبيق بعد موجة الغضب التي انتابت المستخدمين على وقع تعديل سياسة الخصوصية لجمع المزيد من البيانات للأغراض الإعلانية.

تأكد من تحديث واتس اب إلى آخر إصدار متوفر، ولا تقلق إن لم تظهر لديك فسوف يقوم مطورو واتس اب بتفعيلها تدريجياً لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

خلال الأسابيع الماضية فقد واتس اب ملايين المستخدمين لصالح تطبيقات واتس اب البديلة مثل تيليجرام وسيجنال وغيرها بعد تعديل سياسة الخصوصية والتي تجبر المستخدم على الموافقة عليها أو حذف الحساب بحلول مايو المقبل.