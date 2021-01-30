لماذا حصلت إيمي إليزابيث على لقب “أبخل مليونيرة”؟

نالت المليونيرة الأمريكية إيمي إليزابيث لقب أبخل مليونيرة في العالم، وذلك بعدما كشفت في لقاءٍ إذاعي عن الطرق التي تتبعها لتوفير المال.

وقالت المليونيرة التي تصل قيمة ثروتها ل5.3 مليون دولار أمريكي إنّها تصرف حوالي 1000 دولار شهرياً، وتضع خطة معينة لكي لا تتجاوز مصاريفها الشهرية هذا الرقم.

حيث تقوم بتشغيل السخان لمدة 22 دقيقة يومياً تحصل من خلالها على حمام ساخن، وتتناول طعام القطط لتخفّض من مشترياتها من البقالة، كما تجبر ضيوفها على تناول أصناف محددة.

وليس هذا وحسب بل إنّ المليونيرة البخيلة أقنعت طليقها بتنظيف منزلها بشكل أسبوع لتوفر على نفسها 400 دولار تكاليف التنظيف، وتقوم بالتنقل بسيارتها التي يصل عمرها ل17 عاماً، حيث تستقلها ذهاباً وإياباً إلى مدينة نيويورك لمدة 4 ساعات لكي لا تدفع 250 دولار أمريكي ثمن تذاكر الطيران.

وأشارت المليونيرة إلى أنّها توفر 80 دولار شهرياً بسبب خطتها الاقتصادية، وحوالي 200 ألف سنوياً لرفضها شراء أي أشياء جديدة.

يذكر أنّ إيمي إليزابيث أكدّت سعادتها بتصرفاتها، وقالت إنّها لن تغير نمط حياتها، ولن تستجيب للانتقادات الكبيرة التي تنهال عليه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية