“الصحة العالمية” تُطالب الدول الأوروبية بعدم تخفيف القيود

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوربية من تخفيف القيود وإجراءات العزل المشددة التي فرضتها بسبب انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض عدد الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار أحد المسؤولين في المنظمة العالمية إلى أنّ عدد الإصابات انخفض في 30 دولة من أصل 53 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي، إلّا أنّ عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً، ولا يستجوب تخفيف القيود.

وقال إنّ تخفيف الإجراءات سيؤدي لزيادة الإصابات بالفيروس سريع الانتشار، وهذا ما سيزيد الضغط على القطاع الطبي.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أنّ الاستمرار في القيود المفروضة يساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ القارة العجوز عانت خلال الشتاء الحالي من الانتشار الكبير لكورونا، والذي أدى لإجراءات إغلاق صارمة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

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