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نمساوي يهدي قرية فرنسية مبلغاً ضخماً لسبب غريب

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترك المواطن النمساوي إريك شوام الذي توفي الشهر الماضي عن عمرٍ يناهز 90 عاماً مبلغاً مالياً كبيراً لقرية لو شامبون سور لينيون الفرنسية الواقعة جنوب شرق فرنسا تعبيراً عن شكره وامتنانه للقرية التي حمته وعائلته من هجمات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت عائلة إريك قد نزحت للقرية في العام 1943، وظلوا فيها حتى العام 1950 حيث عاد والديه للنمسا بينما سافر هو لمدينة ليون لدراسة الصيدلة واستقر فيها.

من جانبه، قال عمدة البلدة التي تضم حوالي 2500 شخص إنّ المبلغ الذي تركه إريك غير معلوم حتى الآن، إلّا أن التوقعات تشير لأنه مبلغ كبير يتجاوز مليوني يورو.

يذكر أنّ عمدة القرية قرر الاستفادة من المبلغ من أجل تمويل التعليم ومبادرات الشباب، وتحسين بعض الأماكن في القري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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