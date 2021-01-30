فيروس كورونا يهدد حياة مرضى السكري

أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الدوليين ونشرت في مجلة Science Advances خطورة فيروس كورونا على مرض السكري.

وقال العلماء إنّ نسبة الإصابة بالأعراض الخطرة لفيروس كورونا ترتفع لدى مرضى السكري مقارنة بالآخرين.

وبرر العلماء السبب بقدرة الفيروس على محاربة جهاز المناعة في الجسم، وبتأثيره السلبي على باقي أجهزة الجسم، بالإضافة لغياب الكسر في الدم مما يؤدي إلى نقصه في الجسم.

وحدد الباحثون أعراض الإصابة بكورونا لدى مرضى السكري بارتفاع شديد بدرجة الحرارة، التسمم، ضعف الشهية، آلام العضلات، والإسهال، بالإضافة إلى عدم تثبيت نسبة السكري في الجسم.

ودعا الباحثون مرضى السكري لحماية أنفسهم من خلال لالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لإبعاد الخطر عن حياتهم.

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