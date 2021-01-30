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جديد التكنولوجيا.. خوذة بكاميرا أكشن مدمجة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة فورسايت الأسترالية خوذة مميزة مناسبة لقائدي الدراجات أطلقت عليها Mk1.

وجاءت الخوذة الجديدة بطبقة من الكربون، وكاميرا مزودة بكاميرا أكشن مدمجة، وبوزن 1500 إلى 1630 غراما، وبـ8 فتحات تهوية، وواقي من الشمس.

وستحتوي الخوذة الجديدة على سماعة رأس مدمجة تتيح لقائد الدراجة استقبال المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى.

وزودت الشركة خوذتها الجديدة بمستشعرات مثل الجيروسكوب والبارومتر، ومقياس التسارع، ومقياس الارتفاع، بالإضافة لقدرتها على رصد سلوكيات القيادة ومنح السائق التفاصيل اللازمة لرحلته عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وتتميز الخوذة باحتوائها على كاميرا بدقة وضوح 1080 بيكسل HD وبسرعة 60 إطار في الثانية، وبتوافقها مع بطاقة الذاكرة Micro SD، وببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة 3 ساعات.

يذكر أنّ الشركة الأسترالية لم تفصح عن موعد طرح الخوذة الجديدة ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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