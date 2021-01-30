لسبب غريب.. يابانية تخفي جثة أمها 10 سنوات

قادت الصدفة عامل نظافة ياباني للعثور على جثة امرأة موجودة في ثلاجة منزل ابنتها منذ 10 سنوات.

وقالت السلطات المحلية إنّ عامل النظافة اكتشف أثناء تنظيفه إحدى الخزنات في شقة اليابانية يومي يوشينو التي تعيش في العاصمة اليابانية طوكيو وجود ثلاجة تحتوي على جثة امرأة الأمر الذي دفعه لإبلاغ الشرطة.

وأكدّت الشرطة بأنّ الجثة تعود لوالدة يومي التي توفيت قبل 10 سنوات وقامت الابنة بإخفاء نبأ وفاتها حتى لا تطرد من الشقة.

من جانبها قالت الابنة إنّ أمها توفيت بشكلٍ مفاجئٍ عن عمرٍ يناهز 60 عاماً، وأنّها أخفت الجثة لاشتراكهما في عقد آجار المنزل، وخشيتها إجبارها على مغادرته في حال اكتشفوا وفاتها.

يذكر أنّ الشرطة اعتقلت يومي ووجهت لها تهمة إخفاء جثة أنثى متوفاة في ثلاجة لمدة طويلة.

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