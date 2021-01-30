Fujifilm تكشف عن كاميرا مميزة بدقة 102 ميغابيكسل

أزاحت شركة Fujifilm اليابانية الستار عن كاميرا جديدة بمواصفات مميزة ودقة 102 ميغا بيكسل أطلقت عليها GFX 100S.

وتأتي الكاميرا الجديدة بمستشعر متوسط بدقة 102 ميغا بيكسل، وبوزن 500 غرام، وستحتوي على عدسات EVF، ومستشعر gyro، وخوارزميات محسنة.

وتتميز الكاميرا الجديدة باحتوائها على عناصر تحكم PASM dial، وعلى أقراص أحادية اللون المميزة بحجم 1.8 بوصة.

وتحتوي الكاميرا على منافذ USB-C وMicro HDMI، بالإضافة لذلك فستدعم اثنين من كرت الذاكرة UHS-II SD، ومنفذي 3.5 للسماعات، وعدسات ببعد بؤري 80 مم وفتحة f1.7.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الهاتف الجديد في مارس القادم بسعر يصل إلى 6000 دولار أمريكي.

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