يسرا تدخل تجربة جديدة في “حرب أهلية”

تعمل الفنانة يسرا، خلال هذه الفترة، على تصوير أول مشاهد مسلسلها “حرب أهلية” ضمن السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تماثلها للشفاء من كورونا.

ومنعت الفنانة يسرا، حاليا الزيارات كونها تقضي فترة النقاهة من الفيروس، بإنتظار العودة للعمل خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أصيبت يسرا بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

ويأتي العمل الجديد، من إنتاج المنتج جمال العدل الذي أعلن عن انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل في إحدى مناطق الجيزة، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج مشترك بين شركتي سينرجي والعدل جروب.

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