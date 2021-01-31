باللهجة الليبية.. أيمن الأعتر يطرح أحدث أغانيه “عيوني”

أعلن الفنان الليبي أيمن الأعتر، عن صدور أحدث أعماله الغنائية، أغنية “عيوني”، باللهجة الليبية، بعد نشرها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

والأغنية، التي يعود من خلالها الأعتر للهجة الليبية، من كلمات وألحان الفنان الليبي عمران، وتوزيع الموزع البريطاني دايڤد ازرا، وكان تسجيلها وتنفيذها في استديوهات متروبوليس في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المفترض، أن يتم تصوير الأغنية على “فيديو كليب”، إلا أن إجراءات الإعلاق بسبب فيروس كورونا، في لندن، أجّل تصويرها.

ويعمل الفنان الليبي أيمن الأعتر، على تحضيرات ألبومه الجديد، إضافة إلى طرحه عدة أغنيات منفردة خلال العام الحالي 2021.

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