الصيام العكسي: لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون

اكتسبت حمية الصيام المتقطع شهرة واسعة في مختلف انحاء العالم، وذلك لقدرتها على الوصول إلى الوزن المطلوب. آلا انه من الجدير بالذكر، ان هناك أنواع مختلفة من حمية الصيام cyclical fasting diets والتي تندرج جميعا تحت مصطلح الصيام المتقطع. وتعتبر من أحدث تلك الأنواع نسبيا حمية الصيام العكسي.

ما هو الصيام العكسي

تعتمد حمية الصيام العكسي (Reverse Fasting) كغيرها من أنظمة الصيام المتقطع الأخرى على تحقيق فقدان الوزن.

الا ان ما قد يميزها عن غيرها هو ما قد اثبتته احدى الدراسات الحديثة.

والتي وصفت تلك الحمية على انها الخيار الأمثل من اجل المساعدة على نحافة الخصر، وذلك إذا ما تم مقارنتها بالأنظمة الأخرى.

نظام الصيام العكسي

يعتمد نظام الصيام العكسي على حيلة بسيطة من اجل ضمان الحصول على النتائج المرجوة من اتباع الحمية.

الا وهي تناول وجبة الإفطار والعشاء مبكرا.

حيث أوصى عدد من خبراء الصحة بضرورة انهاء تناول العشاء الساعة 6 مساءا، وبحد اقصى الساعة 8 مساءا. كما يفضل تناول وجبة الإفطار الساعة 6 صباحا، وذلك من اجل الحفاظ على صحة جيدة حيث ان عملية الهضم تكون ابطأ في ساعات الليل المتأخرة وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

فوائد الصيام العكسي

يتميز رجيم الصيام العكسي بالعديد من الفوائد الصحية ومن أبرز فوائده:

يقلل رجيم الصيام العكسي من عدد السعرات الحرارية المستهلكة عن طريق تناول وجبات اليوم في حوالي 12 ساعة وهو ما يعني انك سوف تصوم عن تناول الطعام لمدة 12 أو 13 ساعة تقريبا كل يوم.

انخفاض مستوي الشهية وبالتالي فقدان الوزن.

تحسين وظائف الجهاز المناعي. الحد من خطر الإصابة بأمراض السمنة، وامراض الكبد، والسكري.

أنواع الصيام المتقطع

تعتمد فكرة رجيم الصيام المتقطع على الامتناع عن تناول الطعام بشكل جزئي او كلي لفترة زمنية محددة. وتختلف طرق تطبيق تلك الحمية من حيث عدد أيام/ساعات الصيام، وعدد السعرات الحرارية للوجبات.

فإلى جانب طريقة الصيام العكسي، والتي تعتمد على الصيام لمدة 12 ساعة تقريبا في اليوم، تعتبر من أنواع الصيام المتقطع أيضا:

الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم

وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى الاعتماد على تلك الطريقة في حالة عدم حصولهم على النتائج المرجوة من نظام الصيام العكسي. وتعتمد تلك الطريقة على انهاء وجبة العشاء بحلول الساعة 8 مساءا، ثم تجاوز وجبة الإفطار في اليوم التالي وعدم تناول الطعام حتى وجبة الظهيرة.

تخطى وجبة يوميا

تعد تلك الطريقة واحدة من الطرق المناسبة للمبتدئين في رجيم الصيام المتقطع. والتي تعتمد على تحديد الأشخاص للوجبات التي يجب تخطيها عند فقدان الشعور بالجوع، الا انه يجب تناول اطعمة صحية في الوجبات اليومية. ولمعرفة مقدار السعرات الحرارية اليومية، يمكنك استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك من اجل فقدان الوزن المطلوب.

نصائح لنتائج أكثر فعالية

قد تساعد النصائح التالية على الاستفادة بشكل أكبر من فوائد الصيام العكسي أو أيا من أنواع الصيام المتقطع بشكل عام:

إبقاء الجسم رطب بشرب الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل شاي الأعشاب

حاول شغل وقتك بقدر الإمكان لتجنب التفكير في الطعام

حاول الاسترخاء مع ممارسة التمارين الخفيفة مثل تمارين اليوجا

احسب السعرات الحرارية وفقا للخطة المتبعة مع تحديد الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، والبروتين، والدهون الصحية مثل الفول، والمكسرات، والأسماك.

تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء مثل البطيخ، والعنب.

وفي النهاية، عليك ان تعلم بأن لكل نظام من أنظمة الحمية الغذائية، فوائده وعيوبه وفقا لكل حالة. لذا فإبحث دائما عما يناسبك من أنظمة الرجيم.

وقد يكون نظام الصيام العكسي هو الخيار الأفضل من أنواع رجيم الصيام المتقطع للمبتدئين. وذلك لأن فترة الصيام صغيرة نسبيًا، حيث تكون فترة الصيام أكثر خلال ساعات النوم والراحة، إلى جانب إمكان الشخص أن يستهلك نفس عدد السعرات الحرارية كل يوم.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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