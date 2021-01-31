كيفية شحن الايفون بسرعة أكبر؟ الطريقة الوحيدة الفعالة!

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون وتعاني من بطء الشحن، سوف نشرح لك في هذا المقال كيفية تجاوز تلك العقبة و شحن الايفون بسرعة أكبر عبر اتباع التعليمات الرسمية من ابل.

الطريقة المثلى لشحن الايفون بسرعة

يجب في البداية أن ننوه أن أفضل طريقة لشحن الايفون سريعاً تتمثل في استخدام شاحن سريع، وهي الطريقة الوحيدة الفعالة لإنجاز الشحن. أي نصائح أخرى مثل التوقف عن استخدام الهاتف أثناء الشحن أو قفل الوايفاي أو البلوتوث كلها قليلة الفائدة أو غير عملية.

ما هي هواتف الايفون التي تدعم الشحن السريع؟

هواتف ايفون 8 و 8 بلس وايفون X فما أحدث جميعها تدعم الشحن السريع لكن ابل كانت تدرج شاحن بطيء في علبة الشراء (باستثناء هواتف ايفون 11 برو / برو ماكس) قبل أن تزيل كافة الشواحن من علبة الشراء لجميع إصدارات الايفون بعد الإعلان عن هواتف ايفون 12.

ماذا تحتاج كي تستفيد من الشحن السريع في الايفون؟

أولاً أنت في حاجة إلى كابل USB C to Lightning وشاحن سريع بقوة شحن مناسبة (18 وات فما أكثر) سواء من أبل أو شركة أخرى موثوقة، وإليك بعض الترشيحات:

كابل التوصيل:

Anker USB C to Lightning Cable – 12.99$

AmazonBasics USB-C to Lightning

Cable – 14$

Apple USB-C to Lightning Cable

** كافة هواتف الايفون التي يتم طرحها في السوق (ايفون 12 أو أقدم) بداية من نهاية عام 2020 فلاحقاً تأتي بدون شاحن، بل مع كابل USB-C to Lightning فقط.

الشاحن السريع:

شاحن Apple 20W USB-C

شاحن Anker USB C أو شاحن Aukey USB C بقوة 20 وات أو أكثر.

أي شاحن USB C يدعم خاصية USB Power Delivery PD.

باستخدام الشاحن السريع سوف يمكنك شحن هواتف الايفون حتى 50% في غضون 30 دقيقة فقط، وحتى 100% في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين بحسب الإصدار.

** ملحوظة هامة: لا يوجد فوارق بين شواحن 18 وات و 20 وات وبين الشواحن الأخرى الأكثر قوة لأنها سوف تعطيك نفس مدة الشحن.