هذه أفضل النصائح لإخفاء البثور أسفل اللسان

يمكن أن تنمو البثور على اللسان بين الحين والآخر لأسباب مختلفة. ومن المهم معرفة كيفية التعامل مع هذه الحالة من أجل عدم تفاقمها والمساهمة في إزالتها بعد مدة قصيرة من ظهورها. وأياً يكن السبب من الممكن لاتباع بعض النصائح أن يؤدي دوراً فعالاً ومهماً في إخفائها. كما من المفيد استشارة الطبيب إذا لم يتم تحقيق هذا الهدف بعد مرور أسبوع على ظهورها.

نصائح لإزالة بثور اللسان

عند ملاحظة نمو بثور اللسان من المهم أولاً استشارة الطبيب الاختصاصي. كما من المفيد اتباع بعض النصائح المهمة. وفي هذه الحالة من الممكن التخلص منها في مدة لا تزيد على 10 أيام.

1 من الضروري أولاً تجنب تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوي على البهارات والأحماض لأنها يمكن أن تزيد الشعور بالحريق والألم.

2 من المفيد جداً غرغرة الفم واللسان بمحلول يحتوي على الماء الدافئ والملح. فهذا يساهم في تعقيم البثور وشفائها.

3 كذلك ينصح باللجوء إلى بيكربونات الصودا والماء واستخدام المزيج لغسل الفم واللسان يومياً إلى أن تزول البثور.

4 من المهم في هذه الحالة العناية بصحة الفم والأسنان من خلال التنظيف بالمعجون والفرشاة بانتظام أي لمرتين يومياً على الأقل. ويجب استخدام غسول الفم وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

5 من الضروري التوقف عن التدخين لأنه يرتبط بأمراض الفم كما بسرطان اللسان.

لكن يجب استشارة الطبيب في حال ظهور البثور على اللسان إذا لم تختفِ بمرور الأسبوع الأول بعد ظهورها. فقد تكون ناتجة في هذه الحالة عن التهاب أو عن مشكلة صحية أكثر تعقيداً. وقد يحتاج الأمر إلى إجراء فحص دم او خزعة لمعرفة سبب نمو البثور على اللسان.

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