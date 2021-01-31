شركة “فيرجن هايبرلوب” تكشف عن رؤيتها لما سيكون عليه السفر في 2030

أعلنت شركة “فيرجن هايبرلوب” عن رؤيتها لما ستكون عليه الطائرات بعد 9 سنوات بواسطة نظام النقل فائق السرعة الذي تقوم بتطويره حالياً وذلك من خلال فيديو نشرته بينت فيه تجربة الركاب من الوصول الى الطائرة وحتى نهاية الرحلة.

وقال رئيس الشركة أنه كان لا بد من إظهار تجربة الركاب على متن الطائرة فائقة السرعة بعد النجاح الذي تحقق قبل 3 أشهر عندما ركب الناس في كبسولة هايبرلوب لأول مرة.

واعتبرت مديرة تجربة الركاب في الشركة أن فكرة تصميم مركبة من الصفر فرصة ومسؤولية في نفس الوقت حيث أن النظام يتميز بأقراص مرفوعة يمكنها حمل ما يصل إلى 28 راكبا عبر أنابيب مفرغة بسرعة عالية.

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