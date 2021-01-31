قام المتخصصين في شركة الإحصاءات المعروفة IDC بتحليل سوق الهواتف الذكية والنتائج التي حققها في الربع الربع من العام الماضي 2020، وهو الربع الذي حقق نموًا نسبيًا مقارنةً بباقي عام 2020 الذي تأثر بشدة من الكورونا، وفي هذا المقال سنشارككم التغييرات التي طرأت على سوق الهواتف الذكية والمبيعات التي حققتها الشركات المتنافسة.

سوق الهواتف الذكية يعاود النمو بعد فترة من الانحدار

كشفت التحليلات عن أن المبيبعات في الربع الرابع من عام 2020 وصلت لإجمالي 385.9 مليون وحدة مباعة، وهذا في حد ذاته مثّل تحسّن بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق 2019، وهو في حذ ذاته أمر مدهش في ظل وجود الكورونا، لكن لا ننسى أن 2019 نفسها كانت ليست الأفضل.

في نهاية الربع الرابع أي في نهاية عام 2020 ظلّت أبل متربعة على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية، وقد حققت نموًا يقدر بـ22.2% مقارنة بالعام السابق، وهذا المركز هو من حيث النمو وليس المبيعات، هذا حيث أن سامسونج وكالعادة لازالت هي الأكثر مبيعًا، مع نمو في المبيعات بنسبة 6.2% في مقابل نمو بنسبة 18.8% لشاومي، وهبوط بنسبة 15.2% لهواوي.

بعيدًا عن النمو، الوضع في السوق لازال كما هو -تقريبًا- من حيث السيطرة، حيث أن سامسونج في المركز الأول بسيطرتها على 20.6% من إجمالي السوق، في مقابل 15.9% لأبل و14.6% لهواوي وأخيرًا 11.4% لشاومي، بجانب نسب بسيطة للشركات الأخرر! من المتوقع أن تأخذ شاومي مكان هواوي عاجلًا أم آجلًا، لكن هل تظنون أن أونور قد تصعد لمكان هواوي؟