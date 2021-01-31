أفضل أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي الذكية لعام 2021

تعتبر أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي أمر حيوي وضروري إذا كنت تريد الحفاظ على أجهزتك الإلكترونية في أمان من الارتفاعات المتكررة في التيار الكهربي؛ تحتوي أحدث الموديلات من أجهزة الحماية على العديد من المنافذ مما يسمح لك بتوصيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية فضلاً عن مميزات الاتصال الذكي وإمكانية مراقبة الطاقة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في هذه الواقيات أو الأجهزة من الهاتف الذكي، فإن بعض الواقيات ذات التصنيف العالي لديها مميزات أمان إضافية وأسلاك قابلة للتعديل من أجل المزيد من الراحة، ونظراً لأن أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي قد تكون ضرورية في أي منزل، قررنا أن نجمع لك في هذا المقال أفضل الأجهزة الموجودة في السوق والتي يمكنك الاستعانة بها في هذا العام.

أفضل أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي

1. TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Strip

لا تعمل أفضل أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي اليوم على حماية الأجهزة الكهربائية فحسب بل إنها تتيح أيضاً جميع أنواع التوصيلات المفيدة، فعلى سبيل المثال يحتوي هذا الجهاز المقدم من شركة TP-Link على 6 منافذ ذكية يمكن التحكم فيها بشكل فردي من خلال أحد التطبيقات مما يوفر قدر أكبر من الأمان، مع السماح لك أيضاً بتخصيص الأجهزة وتعيين الجداول وتشغيل الأجهزة أو إيقافها تلقائياً، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الجهاز متوافق مع الأوامر الصوتية عبر أليكسا أو مساعد جوجل؛ إذا لم تكن كل هذه المميزات كافية بالنسبة إليك، فعليك أن تعلم أيضاً أن هذا الجهاز لديه القدرة على مراقبة الطاقة، وقياس مقدار الطاقة التي يستهلكها كل جهاز متصل به حتى تتمكن من تقليل استخدام الطاقة إذا لزم الأمر، يبلغ سعر الجهاز على أمازون 54 دولار.

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2. Teckin Smart Power Strip

يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة المميزة أيضاً في السوق، وهو مثالي لأنظمة الترفيه الكبيرة أو تخطيطات الكمبيوتر المعقدة، وذلك لأنه يسمح لك بالتحكم في ضبط المؤقتات والاعدادات لكل منفذ على حدة، بالإضافة إلى إمكانية ضبط أوقات الإغلاق لخفض أو لرفع الطاقة بالكامل وتوفير الطاقة بشكل أكبر، كما أن الجهاز أيضاً لديه القدرة على التوافق مع الأوامر الصوتية عبر أليكسا أو مساعد جوجل؛ بجانب هذه المميزات يأتي الجهاز بسعر 30 دولار أمريكي فقط مما يجعله أحد الخيارات المحببة للكثير من الأشخاص.

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3. Belkin BE112230-08 12-Outlet

تتمتع شركة Belkin بالخبرة الطويلة في صناعة أجهزة الحماية من زيادة التيار الكهربي، ويُعد الجهاز الخاص بها صاحب الاثنا عشر منفذاً من القطع الاحترافية والخيارات الرائعة الموجودة في السوق، يأتي هذ الجهاز مع خيارات متعددة لطول السلك وأغطية أمان مختلفة، ومعدل طاقة يصل إلى 3940 جول، مما يجعله مناسب بدرجة كافية لحماية حتى أكبر المعدات المكتبية، هناك أيضاً العديد من مشابك الأسلاك القابلة للفصل من أجل توجيه كل الأسلاك الخاصة بك والحصول على تنظيم أفضل، يبلغ سعر هذا الجهاز 24.99 دولار.

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4. Tripp Lite 10-Outlet

يتناسب هذا الجهاز مع العديد من الأدوات الكهربية المختلفة سواء المكتبية أو المنزلية، ويحتوي على مصابيح LED تشخيصية للتحذير من حالة المنفذ؛ يحتوي الجهاز على العديد من المنافذ المختلفة بمساحات كافية لتناسب مقابس المحولات الأكثر صعوبة، وهذا الأمر يعتبر ميزة كبيرة بالنسبة للكثير من الأشخاص، يبلغ طول السلك الخاص بالجهاز ثمانية أقدام تقريباً، كما أنه يمكنك اختيار إصدارات بها موصلات متحدة المحاور لحماية أي اتصالات متحدة المحاور قد تكون لديك، يبلغ سعر هذا الأخير 34.38 دولار.

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5. Globe Electric 7732001 6-Outlet

في حين أن معظم أدوات الحماية من زيادة التيار الكهربي المذكورة أعلاه لا تمنحك أي خيارات مختلفة لتحديد الموضع، إلا أن هذا الجهاز يحتوي على دوارة رأسية قابلة للتحريك تتيح لك ضبط اتجاه المنافذ، تساعدك هذه الميزة الرائعة على تحسين مساحتك من خلال تنظيم العديد من الأسلاك في وقت واحد، بالرغم من صغر هذا الجهاز وسعره المنخفض حيث يبلغ سعره 14 دولار فقط إلا أنه قادر على التوافق مع الأجهزة الإلكترونية الضخمة، كما أن هناك حوالي ستة أو ثماني إصدارات مختلفة وبمنافذ مختلفة، يمكنك الاختيار من بينها ما تشاء.

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