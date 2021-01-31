بي إم دبليو تكشف عن واحدة من أفضل المركبات المتطورة من الناحية التقنية

أزالت شركة بي إم دبليو الستار عن سيارتها الجديدة i4 من خلال فيديوهات نشرتها بينت فيها تطور السيارة من الناحية التقنية والتي من المتوقع أن تكون من بين أكثر السيارات تميزاً وتطوراً.

وبحسب الفيديوهات فإنها حصلت على هيكل سيدان انسيابي سقفه كاملاً مصنوع من الزجاج مما يعطي راحة للركاب فضلاً عن المقاعد الجلدية الرياضية المريحة المخصصة لـ5 ركاب.

وأبرز ما يميز هذه المركبة التسارع الكبير والثبات على المنعطفات والأنظمة التي تتعلق بإمتصاص الاهتزازات بشكل جيد جدا لتوفر أكبر قدر من الراحة للركاب والسائق أثناء الحركة.

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