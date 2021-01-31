موسوعة جينيس تسجل رقماً قياسياً لأسرع رجل يتناول فلفل حار

سجلت موسوعة غينيس رقماً قياسياً لأسرع رجلاً تناول عدة رؤوس من الفلفل الأحمر المسجل أيضاً بأنه أحر فلفل من فصيلة “كارولينا ريبر”.

وتمكن مايك جاك وهو في منطقة لندن بأونتاريو الكندية من تناول 3 رؤوس فلفل أحمر حار في أقل من 10 ثوان، وتحديدا خلال 9.72 ثانية ليحطم رقماً قياسياً عالمياً.

يذكر أنه وبحسب موسوعة جينيس إن الفلفل الحار يوفر في المتوسط 1.5 مليون وحدة سكوفيل الحرارية، التي تعد مقياس قوة وشراسة المذاق الحار للفلفل الحار والتي تم وضعها من قبل الكيميائي الأميركي ويلبر سكوفيل عام 1912.

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