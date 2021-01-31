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كلب محظوظ ينجو من الموت متجمداً (صور)

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن سكان إحدى القرى الواقعة في منطقة “ياقوتيا” في سيبيريا من إنقاذ كلب ضال كاد أن يموت متجمداً في درجة حرارة ناقص 54.

حيث سمعت إحدى السيدات أثناء مرورها بالمكان صوت أنين خافت وعندما اقتربت منه تفاجأت بالكلب المتجمد، وهذا ما دفعها لطلب المساعدة من جيرانها الذين قدِموا إلى المكان وتعاونوا على إنقاذ الكلب مستخدمين أدوات حادة لكسر الجليد المحيط به.

وبعد انتشاله من وسط الجليد تم نقله إلى منزل السيدة التي عثرت عليه حيث قُدِم له الطعام، وحصل على الدفء الأمر الذي ساهم في نجاته من الموت المحتّم.

يذكر أنّ منطقة ياقوتيا التي تعاني من أقسى شتاء منذ عقد ونصف تعد من أبرد المناطق في العالم المأهولة بالسكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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