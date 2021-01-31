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العِلم يكشف سبب تباين النوم بين البشر

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء التابعين لجامعة أوكسفورد، بالإضافة لخبراء من هولندا وأمريكا ونشرت في دورية Sleep Medicine Reviews، أن 46 % من اختلافات أنماط النوم بين البشر تعود لأسباب وراثية ترتكز على الحمض النووي للشخص.

وأشار الباحثون إلى أنّ النسبة المتبقية تعود لعوامل أخرى مختلفة كنمط الحياة، العوامل البيئية، كالإجهاد، والتلوث الصوتي، وغيرها من العوامل.

وقال الباحثون إنّهم توصلوا لهذه النتائج بعد مراجعتهم لحوالي 36 دراسة سابقة تتحدث عن مدة النوم وجودتها.

ورفض الباحثون وصف الناس الذين ينامون لوقت طويل بالكسالى، وقالوا إنّ نومهم لمدة طويلة ناتج عن عوامل وراثية على الأغلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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