العِلم يكشف سبب تباين النوم بين البشر

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء التابعين لجامعة أوكسفورد، بالإضافة لخبراء من هولندا وأمريكا ونشرت في دورية Sleep Medicine Reviews، أن 46 % من اختلافات أنماط النوم بين البشر تعود لأسباب وراثية ترتكز على الحمض النووي للشخص.

وأشار الباحثون إلى أنّ النسبة المتبقية تعود لعوامل أخرى مختلفة كنمط الحياة، العوامل البيئية، كالإجهاد، والتلوث الصوتي، وغيرها من العوامل.

وقال الباحثون إنّهم توصلوا لهذه النتائج بعد مراجعتهم لحوالي 36 دراسة سابقة تتحدث عن مدة النوم وجودتها.

ورفض الباحثون وصف الناس الذين ينامون لوقت طويل بالكسالى، وقالوا إنّ نومهم لمدة طويلة ناتج عن عوامل وراثية على الأغلب.

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