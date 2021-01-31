يسرا تنتصر على كورونا وتعود للفن

أعلنت النجمة المصرية يسرا عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، وعودتها للعمل واستئناف تصوير مشاهدها في المسلسلات التي ستظهر فيها في الموسم الرمضاني القادم.

وبدأت النجمة المصرية بتصوير أولى مشاهدها في مسلسل “حرب أهلية” المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، حيث تواجدت داخل موقع التصوير في إحدى مناطق الجيزة، على أن تنتقل خلال الأيام القادمة للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير المشاهد الداخلية.

وكانت النجمة المصرية قد ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “خيانة عهد” رفقة جومانة مراد، خالد سرحان، خالد أنور، حلا شيحة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ الشركة المنتجة لمسلسل “حرب أهلية” لم تستقر على الممثلة التي ستلعب دور البطولة في العمل إلى جانب يسرا، وذلك بعد اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن الدور لخوفها من فرض إغلاق تام في مصر يمنع عودتها لوطنها.

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