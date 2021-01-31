قنابل من الحرب العالمية الثانية تُشرّد 8 آلاف ألماني

اضطر سكان مدينة جوتينجن الألمانية للنزوح لخارج المدينة، بعد اكتشاف 4 قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء يقع بالقرب من محطة السكة الحديدية في المدينة.

وفور اكتشاف القنابل قامت السلطات المحلية بإعداد مركز إجلاء للأشخاص غير القادرين على البقاء مع أصحابهم، والذين لا يملكون معارف خارج المدينة التي يصل عدد سكانها لـ 8000 نسمة.

وقالت السلطات المحلية إنّ عدداً من الأشخاص رفضوا المغادرة في البداية، وأعاقوا عملية تفكيك القنابل، وأكدت استخدامها لطائرات شرطة مسيرة للتأكد من عدم وجود أي شخص في المدينة.

وأشارت السلطات المحلية لحاجة خبراء المتفجرات لعدة أيام لتفكيك القنابل، وإزالتها من مكان وجودها.

يذكر أنّ العثور على قنابل غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية أمر شائع في ألمانيا، ويشكل خطراً يهدد حياة السكان.

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