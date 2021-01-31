لمنافسة واتساب.. سيجنال يضيف ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سيجنال وجذب أكبر عدد من المستخدمين إليه، قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق باقة من الميزات التي من شأنها أن تجعل التطبيق منافساً لتطبيق واتساب الأشهر على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة عن هذه الميزات في 12 يناير الجاري، قبل أن تقوم بإطلاقها بشكل تجريبي خاص بالأجهزة العاملة بنظام أندرويد في الأسبوع الماضي.

وتتضمن الميزات الجديدة إضافة خلفيات للدردشة، وملصقات متحركة يصل عددها حالياً إلى 24، وقسم “حول” تم وضعه في الملف الشخصي الخاص بالمستخدم.

وأكدت الشركة أنّ التحديثات الجديدة ستصل قريباً لمستخدمي نظام أي أو إس الذين سجلوا بالتطبيق.

يذكر أنّ عدد مستخدمي سيجنال تضاعف مئات المرات خلال الفترة الماضية بعد نزوح العديد من المستخدمين من تطبيق واتس آب إليه بسبب المخاوف الأمنية.

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