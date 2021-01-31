جديد يوتيوب.. ميزة أخذ المقاطع من الفيديوهات ومشاركتها

في إطار سعيها لتطوير يوتيوب وإضافة ميزات جديدة إليه بدأت شركة يوتيوب باختبار ميزة جديدة تساعد المستخدمين على أخذ مقاطع من الفيديوهات التي يشاهدونها كبث مباشر، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدم أخذ لقطة بمدة تتراوح ما بين 5 إلى 60 ثانية فقط، ثم وضع اسم وعنوان لها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع الأصدقاء من خلال رابط جديد يولّد بشكل تلقائي للمقطع.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ ضغط الأصدقاء على المقطع المنشور سيقودهم للمقطع الأساسي مع تحديد البداية والنهاية، ووجود زر لمشاهدة المقطع بشكل كامل.

وأشارت يوتيوب إلى أنّ الميزة الجديدة ستعمل على رفع عدد مشاهدات مقاطع اليوتيوب، وستجعل الأصدقاء يشاهدون الفكرة التي يرغب بإيصالها بشكل مباشر في حال كان المقطع طويلا.

يذكر أنّ الميزة لا تزال حالياً بمرحلة الاختبارات، وستكون متاحة حاليا على الحاسوب والأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

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