“نوفا برودكتس” تُطلق سماعات لاسلكية خاصة بالنساء

طرحت شركة “نوفا برودكتس” الألمانية سماعة لاسلكية ذكية مخصصة للنساء أطلقت عليها H1.

وجاءت السماعة الجديدة تحتوي على لؤلؤة ماء عذب حقيقية وُضعت خلفها السماعة كي لا تظهر، وستزن 7 غرامات من كل جهة.

وتتميز السماعة الجديدة بإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية من خلالها عبر تقنية البلوتوث 5.0 مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وأي أو إس، وبتحولها إلى وضع السبات العميق بشكل تلقائي في حال عدم التشغيل للحفاظ على الطاقة.

وستحتوي هذه السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 3 ساعات في حال تشغيل الموسيقى.

يذكر أنّ الشركة الألمانية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة ولا عن سعرها، لكنّ التسريبات أشارت إلى أنّ السعر سيتراوح ما بين 500 و600 يورو.

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