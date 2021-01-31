8 وظائف مخفية في iPhone ستتمنى لو كنت تعرفها من قبل

على ما يبدو أن ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ يزداد ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﻴﻦ شركات تصنيع الهواتف المحمولة ، و بالأخص بين الهواتف التي تنتجها شركة آبل ﻭ الهواتف التي تشتغل بنظام تشغيل الأندرويد و التي تنتجها العديد من الشركات و بالأخص سامسونج و هواوي و أيضا شياومي ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮﺹ كل علامة تجارية ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ في أي طرح جديد للهاتف يساعد ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ، و تعد الشركة الأمريكية ” آبل ” ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ حيث ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ الرائعة ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺍﻵﻳﻔﻮﻥ ﻭﺍﻵﻳﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻙ ﺑﻮﻙ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ iOS.

ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮﻣًﺎ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ الكبير لتلبية ﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تطبيقها ، و ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ أيفون ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ خلال ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﻫﺎﺗﻒ جديد ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، كما أن كل هاتف غالبا مع يأتي مدعوما بتحديث نظام iOS جديد ، ما يجعل من الصعب تذكر جميع الوظائف و المزايا التي يأتي بها النظام ، و في هذه المقالة سوف نتحدث فيها على 8 وظائف مخفية لا يعلم بها الكثير توجد في هواتف أيفون ستعشقها فور التعرف عليها .

1 تحويل الأيفون إلى أداة قياس ذكية.

لا حاجة لشريط القياس الآن ، حيث باستخدام تقنية الواقع المعزز المطورة ، يأتي الأيفون الخاص بك بتطبيق قياس مدمج يسمى ب Measure يسمح بقياس كل ما تشير إليه بكاميرة هاتفك فقط .

يستخدم تطبيق Measure الواقع المعزز (AR) لتحويل الهاتف إلى شريط قياس ذكي ، حيث يمكن التعرف على حجم العناصر واكتشاف أبعاد الكائنات المستطيلة تلقائيًا وحتى حفظ صورة للقياس لاستخدامها لاحقًا ، و لأخذ القياس تقوم بفتح تطبيق Measure ، ثم تتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة منها تحريك الجهاز و تحديد نقط البداية و النهاية .

2 المحاكاة أثناء إجراء المكالمة.

في مكالمات الفيديو الطويلة مع الأصدقاء والعائلة ، قد يتضاءل انتباهك إلى الشاشة قليلاً ، و مع تشغيل برنامج Eye Contact ، سيحاكي iPhone الخاص بك أنك تنظر مباشرة إلى الكاميرا ، لهذا عندما تبدأ عيناك في الانجراف نحو الوسائط الاجتماعية أو ألعاب الهاتف المحمول ، سيتولى برنامج iOS المسؤولية.

تم تقديم الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 12 ولكنها اختفت على ما يبدو مع التحديث الجديد ، ومع ذلك قامت Apple بإدراجها مرة أخرى في نسخة iOS 14 مع العلم أن التطبيق لا يتوفر إلا في طراز iPhone XS والطرازات الأحدث من ذلك ، و لتمكين خاصية التواصل البصرية ستقوم بالضغط على الإعدادات ثم التمرير إلى الأسفل و الضغط على FaceTime ، إذا كان تقنية Eye Contact متاحًا على جهازك ، قم بتفعيل الميزة بتمرير المفتاح إلى وضع التشغيل .

3 تسريع شحن iPhone.

وجود شاحن يستغرق وقتًا طويلاً لشحن الجهاز بالكامل أمر محبط بالفعل ، لكن مع محول الشحن Anker Nano الأمر مختلف تماما .

يتمتع جهاز Nano بقدرة 20 وات ، مما يجعله أحد أسرع أجهزة الشحن في السوق ، الميزة الرئيسية هي أنه من نوعية شاحن USB-C السريع جدا و المدعوم بالكامل مع أغلب هواتف الأيفون ، يسمح بشحن iPhone بنسبة 50٪ من طاقة البطارية في 25 دقيقة فقط .

4 الوضع المظلم.

يعد Dark Mode أحد أفضل الاختراعات التي يمكن للمطورين توفيرها للمستخدمين ، من مواقع الويب إلى أنظمة التشغيل ، يحول وضع Dark Mode كل المساحة البيضاء المتاحة إلى اللون الأسود ، وهو ما يقلل من إجهاد عينيك أثناء ظروف الإضاءة المنخفضة و يجعل قراءة الأشياء أسهل بكثير .

يوفر الأيفون تمكين خيارين مختلفين متعلقة بالوضع الداكن ، يتيح الأول تمكين Dark Mode في نظام التشغيل بالكامل ، بينما يسمح الآخر بتفعيله في التطبيقات المحددة فقط ، و لتمكين الوضع الداكن تقوم بالضغط على الإعدادات ثم التمرير نحو الأسفل و النقر على خيار ” العرض والسطوع ” ، و ضمن قسم المظهر ستجد خيارات تفعيل الوضع الفاتح أو الداكن حسب ما يناسبك .

5 وقف التطبيقات الجديدة من الظهور على الشاشة الرئيسية .

بشكل افتراضي عند تنزيل تطبيق جديد سيظهر الاختصار الخاص به على شاشة الهاتف الرئيسية ، وهو أمر قد لا ترغب في حدوثه ولحسن الحظ توجد طريقة لإيقافه ، بالضغط على الاعدادات ثم Home Screen ، ستجد خيار إضافة التطبيقات الجديدة إلى الشاشة الرئيسية أو مكتبة التطبيقات فقط .

إذا قمت بتحديد مكتبة التطبيقات ، سيتم عرض اختصار التطبيق الذي يتم تنزيله في هذا القسم فقط .

6 تسجيل مقاطع الفيديو بسرعة .

يحتوي تطبيق الكاميرا المتوفر في الأيفون على اختصار سهل الاستخدام يتيح التقاط مقطع فيديو قصير مع ترك خيار التقاط الصور في نفس الوقت .

أولا قم بفتح تطبيق الكاميرا و بعدها تمكين وضع التقاط الصور ، و لتسجيل لحظة معينة ستقوم بالضغط مطولا على زر التقاط الصور ، سيسمح ذلك بتسجيل فيديو و ينتهي عندما ترفع إصبعك ، و سيتم حفظ المقطع تلقائيًا في ألبوم الكاميرا .

7 إخفاء المجلد المخفي.

قد لا يكون إخفاء صورة أو مقطع فيديو عن أعين المتطفلين كافيًا ، لهذا قد تحتاج إلى اتخاذ احتياطات إضافية منها إخفاء المجلد ” المخفي ” المدمج مع الهاتف حيث يتم الاحتفاظ فيه بجميع العناصر التي لا نريد لأي طرف الوصول إليها ، و لفعل ذلك تقوم بفتح الإعدادات ، ثم النقر على الصور ، و بعدها البحث عن خيار الألبوم المخفي ثم تمكين خيار التبديل إلى اليسار لتعطيله ، وهو إجراء سيمنع الألبوم المخفي من الظهور في خيارات الأدوات المساعدة في لفة الكاميرا .

AssistiveTouch

يمكن أن تساعد هذه الميزة الرائعة الأشخاص الذي يجدون صعوبة في الضغط على الأزرار الجانبية أو إيماءات شاشة الجهاز ، حيث يوفر زرًا منفصلاً على الشاشة الرئيسية تحتوي ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ منها ﺯﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إضافة إلى ﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ يمكن ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺮ عليها بضغطة واحدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية