مؤسس «مايكروسوفت» يرد على اتهامات ضلوعه في ظهور كورونا

رد بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” العالمية، على اتهامه بالضلوع في ظهور “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن وقف تفشي الوباء يقتضي تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم.

وقال في مقابلة مع صحيفة “سودديتش زيتونغ” الألمانية نقلتها وكالة “سبوتنيك”، إنه “استثمر في تطوير اللقاح 1.7 مليار دولار لمواجهة الوباء في العالم”.

وأضاف: “بحث الناس عن حلول بسيطة يمثل تحديا كبيرا.. هم يتساءلون عما إذا كان هناك شخص ما وراء الوباء. أمر سيء أن تمنع المعلومات المظللة من التطعيم، كون هذا سيجعل الوباء يستمر لفترة أطول”.

وأشار غيتس إلى أنه تلقى اللقاح فور توفره كونه يخضع للقاعدة العمرية المقدمة للتطعيم.

وتابع: “تغطية التطعيم في الدول المتقدمة ستبلغ ذروتها بحلول فصل الصيف المقبل”.

واختتم بالقول: “لسوء الحظ، فإن عدد الوفيات في العديد من البلدان أعلى من أي وقت مضى، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى حتى يحل الطقس الدافئ. وبفضل التطعيم سيتسنى خفض معدل الوفيات”.

ويُعرف بيل غيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد كورونا المستجد وحده.

وقال سابقا إن ما بين 70% و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

