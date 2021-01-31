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فرق مهم بين احتشاء عضلة القلب وأمراض الجهاز الهضمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الطبيب الروسي إلكسندر شارانداك اختصاصي طب وجراحة القلب، إنّ الكثير من الناس يخلطون ما بين احتشاء عضلة القلب البطيني وأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح الطبيب أنّ الإصابة باحتشاء عضلة القلب البطيني يؤدي لحدوث ضرر في الجهاز السفلي للقلب، والذي يلامس الحجاب الحاجز، وسيؤدي تطور هذه الأعراض لحدوث أعراض مشابهة لأمراض الجهاز الهضمي.

وحدد إلكسندر شارنداك الأعراض المميزة التي تساعد الشخص على التمييز بين المرضين، وقال إنّ الغثيان يعد من الأعراض غير النمطية، والتي تؤدي لمنع تدفق الدم للقلب خلال النوبة القلبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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