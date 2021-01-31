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نباح الكلاب ينقذ شخصين علقا بانهيار ثلجي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب انهيار ثلجي حدث بالقرب من متنزه “أفير فالي” الواقع جنوب غرب سويسرا، في حصار شخصين تحت الثلج.

ولحسن حظهما فإنّ كلابهما استطاعت النجاة من الانهيار، وظلت في مكان وجودهما وأخذت بالنباح بشكل متواصل للفت انتباه الناس إليهما.

ولحسن الحظ سمع عدد من السياح الموجودين في المنطقة نباح الكلاب، وجاؤوا إلى المكان ليتفاجؤوا بوجود يد أحد الشخصين بارزة، في حين كان الشخص الآخر تحت الثلج بالكامل.

وبالفعل نجح السياح في إنقاذ الشخصين اللذين ظلّا تحت الثلج لمدة 20 دقيقة تقريباً، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أنّ الشخصين أصيبا بجروح، وانخفاض درجة حرارة الجسم لأنّهما ظلا تحت الثلج لمدة طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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