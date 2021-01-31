خالد يوسف ينضم لقائمة المصابين بكورونا

كشف المخرج المصري خالد يوسف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك لقائمة النجوم والفنانين الذين أصيبوا بالفيروس السريع الانتشار.

وقال المخرج في منشورٍ نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه أصيب بالفيروس بعدما صمد لفترة طويلة سافر خلالها لعددٍ من الدول والمناطق.

وأكدّ المخرج المصري الكبير عدم معاناته من أي أعراض، وطلب من متابعيه الدعاء له ولأخيه الذي تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الوسط الفني المصري قد شهد خلال الفترة الماضية إعلان عدد كبير من الفنانين إصابتهم بالفيروس كيسرا، جومانة مراد، أمير كرارة، وغيرهم.

يذكر أنّ آخر أعمال خالد يوسف كان فيلم كارما الذي عرض في العام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية