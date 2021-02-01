عبر الهاتف وفي أقل من 10 دقائق.. طريقة اكتشاف فيروس كورونا

طوّر باحثون طريقة جديدة تكشف عن الفيروس خلال 10 دقائق، باستخدام الهاتف الخلوي.

وأوضح الباحثون من جامعة أريزونا الطريقة الجديدة التي تعتمد على مكونات لا تتجاوز تكلفتها 45 دولارا.

وعن الطريقة، فإنها تعتمد على تقنية ذكرت في بحث علمي في 2019، حيث يمكن وضع العينة من أي شخص مع جزئيات من الماء تتضمن أجسام مضادة ومادة الفلورسنت، وهو ما سيجعل العينة تأخذ شكلا معينا إذا ما تضمنت فيروس كورونا حيث تلتصق الأجسام المضادة فيها، والتي يمكن أن تظهر بمجهر مجهز بهاتف خلوي، ويمكن اتمام هذه العملية بالكامل خلال أقل من 15 دقيقة على أكثر تقدير.

وتأتي هذه العملية، عبر تطبيق خاص لتحديد مسببات المرض وأشكالا ثلاثية الأبعاد لما يمكن أن تراه بهاتفك الخلوي، إذ سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي ليتمكن التطبيق من مراعاة الاختلافات بين الهواتف الخلوية.

وهذا التطور، يأتي بعد الجهود التي يبذلها فريق من الجامعة، جيونغ يول يون، وهو متخصص في الهندسة الطبية الحيوية، وفقا لما نقله موقع “الحرة”.

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