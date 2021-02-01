وفاة مؤسس فرقة “ذا انيمالز” هيلتون فالنتاين

توفي العضو المؤسس لفرقة الروك “ذا انيمالز” وعازف الغيتار البريطاني، هيلتون فالنتاين، عن عمر 77 عاماً.

وأوضحت علامته التجارية “أبكو ميوزيك” على تويتر: “فالنتاين كان عازف غيتار رائداً أثّر في موسيقى الروك أند رول لعقود”.

ووُلد هيلتون في 21 مايو 1943 في نورث شيلدز “شمال شرق إنجلترا”، وأسّس “ذا انيمالز” عام 1963 مع المغني إريك بوردون وعازف الغيتار تشاس تشاندلر وعازف الأرغن آلن برايس وعازف الطبول جون ستيل.

وتنتمي الفرقة إلى الطبقة العمالية واشتهرت عالمياً عام 1964 باستعادتها لأغنية تراثية أميركية بعنوان “ذا هاوس أوف ذا رايزينغ صن”، وبقيت نسختها من هذه الأغنية اسابيع عدة على رأس ترتيب الأغنيات في بريطانيا والولايات المتحدة.

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