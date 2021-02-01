أشياء عليك تجنّب لمسها في الغرف الفندقية قبل تنظيفها

بعد أن تغيّر العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وتضاعفت أساليب النظافة الشخصية والعامة، في البيوت والمكاتب، أصبح البعض يبحث عن طرق تُجنّبه الفيروسات وإن كان خارج بيته أو خارج مقرّ عمله.

ومن تلك الأماكن، الفنادق، التي يُفضَل تتجنب لمس بعض الأشياء، لإمكانية التصاق الجراثيم بها مما قد يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

ومن تلك الأشياء، جهاز التحكم، لكونه الجهاز الأكثر استعمالات في الغرف الفندقية، وبعده الهواتف الموجودة في كل غرفة، لكونها أيضا من الأشياء التي تُستخدم بشكل كبير، ولهذا يُنصح بتنظيف أجهزة التحكم والهواتف قبل لمسها.

وما بعد الهواتف وأجهزة التحكم، يأتي حوض الحمّام، الذي يُفضَل عدم لمسه، في حال لم تحتاجه، وإن كنت في حاجته، لذا عليك تنظيفه بشكل جيد، قبل أن تلمسه لكونه مليء بالجراثيم، وهذا الأمر ينطبق على أي أداوات تُستخدم باليد.

وإليك الأمر الآخر، أرضية الغرفة التي ستمضي فيها، عليك التأكد من الأماكن التي ستضع عليها أحذيتك أو جواربك، واحرص على ارتداءهم عندها، حتى لا يلتصق في قدميك، أي جراثيم.

وأغطية الوسادات، لا تقلّ أهمية من تلك الأشياء التي ذُكرت، لكونها المكان الأكثر استخداما، وأيضا المكان الذي يسيل فيه اللعاب من البشر، وفي أوقات كثيرة قد يكون من كان قبلك، يعاني من بعض الأمراض الجلدية، تأكد من تنظيفها جيدا قبل استخدامها.

وكل هذه النصائح، ينطبق عليها، كل الأدوات التي تُستخدم، من أكواب وأدوات أخرى داخل الغرف الفندقية.

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