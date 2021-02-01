يعد القرنفل من الأعشاب الطبية والتي لطالما تم استخدامها في العلاج منذ القدم، فما هي أهم فوائد القرنفل؟

فوائد القرنفل الصحية

يعد القرنفل أحد التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، واشتهر كونه مسكن للالام وخاصة الام الأسنان، ولا تقتصر فائدته على ذلك فهو له العديد من الفوائد، أبرزها الاتي:

1. المساعدة في الوقاية من الالتهابات ويقوي المناعة

تبين أن القرنفل قد يساعد في علاج العديد من الالتهابات بسبب احتوائه على مضادات أكسدة (Antioxidants) قوية تدعى الفينولات (Phenols)، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة.

من أبرز التهابات والأمراض التي يساهم القرنفل في مكافحتها هي الاتية:

التهابات المفاصل والروماتيزم، ويتم ذلك بتدليك زيت القرنفل على العضلات.

علاج التهابات العين المعدية، ولكن لا ينصح استخدامه على العين دون استشارة الطبيب.

السرطانات، وخاصةً سرطانات الجهاز الهضمي، ويتم ذلك بتناول القرنفل بكميات مناسبة.

2. تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يساعد القرنفل الجهاز التنفسي على ما يأتي:

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتخفيف من أعراضها.

الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن نزلات البرد (Common cold)، والإنفلونزا، والسعال، والزكام، والربو.

الوقاية من التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.

طرد البلغم والتخلص منه سريعًا.

3. المساعدة في علاج وتسكين الام الأسنان واللثة

من أكثر فوائد القرنفل شيوعًا هو دوره في تسكين الام الأسنان، فبالإضافة إلى كونه مطهر ومضاد للجراثيم فهو يحتوي على زيت اليوجينول (Eugenol) والذي يعمل عمل المخدر.

وذلك من خلال إضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعها على مكان الألم عندها ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

إلى جانب ذلك فإنه يتم استخدامه أيضًا لإزالة رائحة الفم الكريهة.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وجد أن القرنفل يساعد الجهاز الهضمي على ما يأتي:

تسهيل عملية الهضم.

طرد الغازات.

تخفيف القيء.

تخفيف الام المعدة.

علاج الإسهال.

تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة.

5. تعزيز الصحة الجنسية

حيث وجد أن القرنفل له دور في علاج القذف السريع، وذلك عن طريق تقليل سرعة الوصول للنشوة الجنسية لدى الرجل.

6. المساهمة في تنظيم مستويات سكر الدم

وجد أن القرنفل يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

7. المساهمة في تحسين وظائف الكبد

إن مضاد الأكسدة الأوجينول الموجود في القرنفل يجعله مساعد جيد في تحسين وظائف الكبد، إضافةً لفائدته في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.

العناصر الغذائية في القرنفل

يحتوي القرنفل على العديد من العناصر الغذائية، وأهمها الاتي:

فيتامين ك (Vitamin K).

فيتامين ج (Vitamin C).

فيتامين أ (Vitamin A).

الحديد.

المغنيسيوم.

الفسفور.

الصوديوم.

الكالسيوم.

البوتاسيوم.

المنغنيز.

محاذير واثار جانبية للقرنفل

بالرغم من فوائد القرنفل إلا أن هناك بعض الاثار الجانبية المترتبة على استخدامه، إليكم في ما يأتي أهم هذه الاثار الجانبية والمحاذير حولها:

يعد القرنفل امن الاستخدام للمعظم طالما تم استخدامه بكميات مناسبة وبسيطة، ولكن إذا زاد عن الحد الامن قد يسبب بعض المشكلات.

يعد استخدام القرنفل للأطفال غير امن، وقد يسبب لهم مشكلات صحية، مثل: اختلال توازن سوائل الجسم، وتلف الكبد (Cirrhosis).

يعد زيت القرنفل امن لاستخدامه على الجلد، ولكن زيادة استخدامه في تسكين الام الأسنان واللثة قد يسبب بعض المشكلات.

قد يسبب القرنفل المجفف الحساسية (Allergies) للبعض والتهيج، لذا يجب الحذر عند استخدامه.

قد يسبب استنشاق دخان السجائر مع القرنفل بعض المخاطر على الجهاز التنفسي والمعاناة من بعض الالتهابات.

قد يسبب القرنفل نزيف لدى البعض، إذ إنه يحتوي على بعض المواد التي تمنع التخثر أو تبطؤه، ولهذا أيضًا لا ينصح باستخدامه قبل العلميات الجراحية وبعدها.

يجب الانتباه من قبل الحامل والمرضع للكميات الامنة من القرنفل بالنسبة لوضعهن

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